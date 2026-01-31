Am Bad Kreuznacher Europaplatz Raser flüchtet vor Polizei und überfährt rote Ampeln 31.01.2026, 10:14 Uhr

i Symbolfoto Polizei Jens Büttner/dpa

Rote Ampeln, Einbahnstraßen und die Straßenverkehrsordnung haben für einen Fahrer am Samstagmorgen offenbar nicht gegolten. Später flüchtete er offenbar zu Fuß. Die Polizei ermittelt.

Ein Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen, 31. Januar, am Bad Kreuznacher Europaplatz rote Ampeln überfahren und den Verkehrsfluss dabei massiv gefährdet. Gegen 0.25 Uhr ließ er mit einem sogenannten „Burnout“ die Reifen seines Autos durchdrehen. Als die Polizei den Pkw kontrollieren wollte, flüchtete der Fahrer unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln über die Bosenheimer und Gustav-Pfarrius-Straße bis hin zur Ringstraße.







