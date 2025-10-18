Brettspiel aus Daubach Rasanter Rennspaß mit Fluffy, Sunny und Co. 18.10.2025, 13:00 Uhr

i Die Gründer Matthias Klein (links) und Steffen Müller mit passenden Shirt zum Spiel und ihrem Brettspielverlag mit Sitz in Daubach. Lena Reuther

Matthias Klein und Steffen Müller aus Daubach bringen mit ihrem noch jungen Verlag Montu Games nun ihr erstes eigenen Vollbrettspiel heraus. Mit einer Tierfigur gilt es, als Erster auf einer Rennstrecke durch das Ziel zu kommen.

Tiere, die in Autos sitzen und über eine Rennstrecke rasen? Das gibt es beim neuen Brettspiel „Turbo Tiere“ von Matthias Klein und Steffen Müller. Die beiden haben vor zwei Jahren ihren Brettspielverlag mit dem Namen Montu Games mit Sitz in Daubach gegründet.







