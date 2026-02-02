Kirner Kappensitzung
Rappelköpp heizten sogar in Schnee und Kälte ein
Hübsch und flott: Die Roten Funken zeigen ihren klassischen Gardetanz – 14 Tänzerinnen mit Tempo, Ausstrahlung und sauberem Taktgefühl.
Sebastian Schmitt

Bei den Kirner Rappelköpp ging am Samstag die Post ab. Obwohl das Motto winterlich-kalt anmutete, war die Stimmung genau das Gegenteil von unterkühlt. Im Gesellschaftshaus war der Showtanz „Frozen – Die Eiskönigin“ ein Höhepunkt.

Unter dem Motto „Durch Schnee und Kälte mit viel Pepp“ stiegen die Rappelköpp am Samstag im Gesellschaftshaus in ihre Prunksitzung ein. Einlass war um 19.11 Uhr, Beginn um 20.11 Uhr. Rund 350 Besucher füllten die Narrhalla bis auf den letzten Platz, viele kostümiert – und fast vier Stunden lang folgte im Saal Rakete auf Rakete: Musik, Gesang und Tänze, bunt gemischt und ganz im Zeichen der ausgerufenen Eiszeit.

