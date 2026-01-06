Kreuznacher CDU sortiert sich Rapp geht mit Ensminger-Busses Weggang sachlich um Marian Ristow 06.01.2026, 17:30 Uhr

i CDU-Fraktionschef Manfred Rapp will keine schmutzige Wäsche waschen. Den Weggang von Birgit Ensminger-Busse kommentiert er sachlich. Marian Ristow

Ein Wechsel, der die CDU Bad Kreuznach erschüttert: Warum Birgit Ensminger-Busse die Partei verließ und was ihr Schritt für die Fraktion bedeutet – ohne Schlammschlacht, aber mit klaren Worten.

Birgit Ensminger-Busse, Ortsvorsteherin des Stadtteils Bad Münster am Stein-Ebernburg und inzwischen Teil der neu gegründeten Freie-Wähler-Fraktion im Bad Kreuznacher Stadtrat, hat kurz nach Weihnachten die CDU verlassen. Sie zog die Konsequenzen aus einem schon längere Zeit schwelenden Konflikt, der bei der Wahl des Beigeordneten Ende Oktober seinen Höhepunkt gefunden hatte.







