Die Serie sinnloser Zerstörungswut in Kirn reißt nicht ab: Auch die Klar-Osterdekoration hat es erwischt, zudem wurde eine Ampel zerdeppert und Mülltonen in den Hahnenbach geworfen.

Am Osterwochenende ist es in Kirn erneut zu mehreren Fällen von Vandalismus gekommen. Die Zwischenfälle fügen sich in eine wachsende Serie mutwilliger Sachbeschädigungen ein, die viele Bürgerinnen und Bürger zunehmend beunruhigt.

Nachdem bereits vor einigen Wochen der Frischwarenautomat auf dem Parkplatz „Kiesel“ zerstört und daraufhin abgebaut wurde, traf es nun den beliebten Snackautomaten vor dem ehemaligen Café Schläger nahe dem Bahnhof. Besonders bei Schülern war der Automat ein gern genutztes Angebot. Infolge der schweren Beschädigungen wurde auch dieser Automat am Ostersonntag vollständig entfernt.

Doch damit nicht genug: In der Nacht auf Ostermontag beschädigten Unbekannte Teile der Ampelanlage in der Kallenfelser Straße in Höhe des Rewe-Marktes. Ein regelrechtes Osterwochenende voller Zerstörung erlebte die Stadt zusätzlich im Bereich rund um den Hahnenbach und den Marktplatz. Mehrere Mülltonnen wurden in den Hahnenbach geworfen.

i Zerstörte Ampeln, Oster Deko, Snackautomaten, Mülltonnen im Bach und Unmengen Hausmüll in der Stadt, so lässt sich das Osterwochenende in Kirn zusammen Fassen. Sebastian Schmitt

Selbst vor der liebevoll gestalteten Osterdekoration, die von der Werbegemeinschaft Kirn Aktiv in Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof aufgebaut wurde, machten die Täter nicht Halt. Ein Großteil der aufwendig bemalten Holzeier wurde mutwillig zerstört. Darüber hinaus wurden große Mengen an Hausmüll achtlos in der gesamten Innenstadt abgestellt.

Die Wirte am Marktplatz sind frustriert und wünschen sich stärkere Kontrollen.

Die Polizei appelliert an mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06752/1560 zu melden.