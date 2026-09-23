36 Jahre Nahe-Glan-Touristiker Ralf Schneberger verabschiedet sich in Ruhestand Silke Jungbluth-Sepp 23.09.2026, 09:00 Uhr

i Ralf Schneberger hat sich von Bad Sobernheim aus 36 Jahre um die Gäste, die Beherbergungsbetriebe und die touristischen Anbieter an Nahe und Glan gekümmert. Nun geht der Touristinfo-Leiter und WiföG-Geschäftsführer in den Ruhestand. Silke Jungbluth-Sepp

Als Ralf Schneberger im Kultur- und Verkehrsamt der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim anfing, kamen die Gästeanfragen noch per Postkarte. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand und blickt zurück.

Er will diesen Satz zwar nicht hören, aber es endet tatsächlich eine Ära, wenn Ralf Schneberger Ende Oktober offiziell in den Ruhestand geht. Seit Jahrzehnten ist er das Gesicht der Touristik in der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim, seit der VG-Fusion 2020 auch bis hin nach Meisenheim.







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