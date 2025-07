Er isst halt einfach gern: Ob Döner, Sandwich, 60 Zentimeter lange Käsestange, Nudeln, Pizza oder was es eben sonst so gibt, dem Bad Kreuznacher Foodinfluencer Raketenrobert schmeckt es einfach. Seine Videos auf den Onlineplattformen Instagram, Tiktok und Youtube erreichen beachtliche Klickzahlen, und dafür muss er – so scheint es – gar nicht viel tun, außer kräftig reinhauen.

Was als kleiner Gag für einen Freund begann, hat sich inzwischen überaus prächtig entwickelt. Bei Instagram hat Raketenrobert 26.700 Follower, bei TikTok 160.000 Follower. Tendenz steigend. „Ich bin echt zufrieden, wie es läuft“, verrät der 45-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Raketenrobert? So heißt er natürlich nicht mit bürgerlichem Namen. Den will er lieber nicht verraten, schließlich ist die Foodinfluencerei nur ein Beiwerk. Mittlerweile ein ziemlich erfolgreiches. „Bislang ist das alles Hobby. Ich habe einen Job, und so soll es auch bleiben“, sagt er. Der Name stammt aus der Corona-Zeit. Damals ist er unter diesem Namen beim virtuellen Radfahren angetreten.

i So sieht man Raketenrobert am häufigsten: mit etwas zu essen und mit seinem "Lätzchen", damit nichts daneben geht. Auf Instagram hat er inzwischen 26.700 Follower. Instagram/Raketenrobert

Eigentlich arbeitet er im Außendienst und ist in der näheren Region viel unterwegs. Videos und Fotos von seinem Mittagessen habe er da häufiger geteilt. Einem Freund habe er dann mal ein Video gesendet, auf dem zu sehen war, wie er sein Mittagessen genießt in typischer Raketenrobert-Manier – kraftvoll zubeißen, die Augen schließen und genussvoll den Kopf nach hinten lehnen. „Das hat ihm so gut gefallen, dass er meinte, dass sich so etwas bestimmt viele Leute anschauen würden“, blickt er zurück.

Die niemals endende Laugenstange

Gesagt, getan. Computeraffin war der leidenschaftliche Fan des 1. FC Kaiserslautern eh und je schon, ein Video zu schneiden, habe er schnell rausgehabt. Im April 2023 erschien das erste Video. Seitdem war er viel unterwegs. „Klar, bieten die Großstädte kulinarisch mehr, aber ich versuche schon, hier die Region abzudecken“, erzählt er. Auch das gegenseitige Verlinken mit anderen Foodinfluencern lässt die Reichweite wachsen. Eine wichtige Wegmarke war das Video zum „Käseprängel“ von der Bäckerei Jung, einer 60 Zentimeter langen Käsestange. Das erste Video mit mehr als einer Million Aufrufen. Dabei wird nicht nur reingebissen. Auf dem Video scheint es so, als ob das Laugengebäck gar nicht mehr enden möchte.

Corn Dogs nach Empfehlung schnell ausverkauft

Bei Raketenroberts Leidenschaft für Essen trifft es sich gut, dass seine Ehefrau leidenschaftliche Köchin ist und ihre Videos ebenfalls bei Instagram teilt. Essen muss bei den beiden gute Laune machen – trotzdem nehmen es beide ernst. „Wir erleben es beide immer wieder, dass uns gutes Essen derart berührt, dass wir Gänsehaut kriegen“, sagt sie. Häufig testet er auch das, was seine Frau so auf den Tisch zaubert.

Mittlerweile melden sich Firmen bei Raketenrobert. Influencer machen natürlich auch Werbung nach Auftrag, aber eben nicht nur. Seine Reichweite ist derart groß, dass er sogar in Großstädten erkannt wird, so zum Beispiel in Berlin und Hamburg. Am meisten freut es ihn aber, wenn Menschen seinen Empfehlungen folgen. „Wenn mir jemand schreibt, dass er 300 Kilometer gefahren ist, um ein Restaurant zu besuchen, das ich empfohlen habe, macht mich das schon stolz.“ Warum die Leute gerade auf ihn hören? „Ich glaube, die Leute mögen es, dass ich authentisch bin und ich mich nicht verstelle“, so zumindest das Feedback, das er häufig höre.

Nach seinem Video über Corn Dogs (mit einer Maishülle überzogene Würstchen am Spieß) aus Trier habe ihm der Verkäufer signalisiert, dass er bereits mittags ausverkauft gewesen sei.

Selbst isst er am liebsten italienisch und asiatisch. Befragt zu seinen Lieblingsadressen in Bad Kreuznach nennt er das „Gütchen“, den Pizzawagen „Il Forno“ in der Planiger Straße und auch das Restaurant „Freigeist“ auf der Ebernburg. Keine Frage: Getestet hat er dort auch schon. Dankbar sei er aber immer für neue Tipps und Empfehlungen. „Ich bin eigentlich immer auf der Suche nach etwas Neuem.“

Hier findet ihr Raketenrobert

Raketenrobert ist bei Instagram unter www.instagram.com/raketenrobert und bei TikTok unter www.tiktok.com/@raketenrobert zu finden.

Seine Internetseite ist unter www.raketenrobert.de zu erreichen.

Seine Frau Winni ist bei Instagram unter www.instagram.com/winni__79 und bei Tiktok unter www.tiktok.com/@winni__79 zu sehen.