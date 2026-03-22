Parteiloser macht das Rennen
Rainer Winkels gewinnt Ortsvorsteherwahl in Winzenheim
Der parteilose Rainer Winkels hat die Direktwahl zum Ortsvorsteher von Winzenheim gewonnen.
Der parteilose Rainer Winkels hat die Direktwahl zum Ortsvorsteher von Winzenheim gewonnen.
Harald Gebhardt

Politischer Neuanfang im Stadtteil: Rainer Winkels (parteilos) hat bei der Ortsvorsteherwahl in Winzenheim klar das Rennen gemacht. Der 60-Jährige holte 62,1 Prozent der Stimmen und ließ Ulrike Serhat-Müller (CDU) deutlich hinter sich.

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Das war eine klare Sache: Rainer Winkels ist der neue Ortsvorsteher im Bad Kreuznacher Stadtteil Winzenheim. Der parteilose Kandidat setzte sich in der Direktwahl unerwartet deutlich gegen seine Kontrahentin, die Christdemokratin Ulrike Serhat-Müller, mit 1076 Stimmen (62,1 Prozent) zu 656 Stimmen (37,9 Prozent) durch.

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