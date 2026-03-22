Parteiloser macht das Rennen Rainer Winkels gewinnt Ortsvorsteherwahl in Winzenheim Harald Gebhardt 22.03.2026, 22:38 Uhr

i Der parteilose Rainer Winkels hat die Direktwahl zum Ortsvorsteher von Winzenheim gewonnen. Harald Gebhardt

Politischer Neuanfang im Stadtteil: Rainer Winkels (parteilos) hat bei der Ortsvorsteherwahl in Winzenheim klar das Rennen gemacht. Der 60-Jährige holte 62,1 Prozent der Stimmen und ließ Ulrike Serhat-Müller (CDU) deutlich hinter sich.

Das war eine klare Sache: Rainer Winkels ist der neue Ortsvorsteher im Bad Kreuznacher Stadtteil Winzenheim. Der parteilose Kandidat setzte sich in der Direktwahl unerwartet deutlich gegen seine Kontrahentin, die Christdemokratin Ulrike Serhat-Müller, mit 1076 Stimmen (62,1 Prozent) zu 656 Stimmen (37,9 Prozent) durch.







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