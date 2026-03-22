Politischer Neuanfang im Stadtteil: Rainer Winkels (parteilos) hat bei der Ortsvorsteherwahl in Winzenheim klar das Rennen gemacht. Der 60-Jährige holte 62,1 Prozent der Stimmen und ließ Ulrike Serhat-Müller (CDU) deutlich hinter sich.
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Das war eine klare Sache: Rainer Winkels ist der neue Ortsvorsteher im Bad Kreuznacher Stadtteil Winzenheim. Der parteilose Kandidat setzte sich in der Direktwahl unerwartet deutlich gegen seine Kontrahentin, die Christdemokratin Ulrike Serhat-Müller, mit 1076 Stimmen (62,1 Prozent) zu 656 Stimmen (37,9 Prozent) durch.