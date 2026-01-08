Wintereinbruch im Naheland Räumdienste auf drohendes Schneechaos gut vorbereitet Harald Gebhardt

Sebastian Schmitt 08.01.2026, 15:11 Uhr

i Winterdienst im Einsatz: Die Straßenmeistereien sind im Schichtdienst beim Räumen und Streuen unterwegs. Sebastian Schmitt

Seit Mittwoch war das drohende Schnee- und Eischaos angekündigt. Im Kreis Bad Kreuznach war die Lage am Donnerstag tagsüber noch entspannt. In der Kreisstadt selbst lag nur wenig Schnee, in höheren Lagen sah das aber schon anders aus.

Ab Donnerstagabend drohte auch im Naheland der winterliche Ausnahmezustand, ein Schnee- und Eischaos – jede Menge Arbeit und Dauereinsatz also für die Winterdienste. Und die sind gewappnet für das, was da kommen soll: Bei der Straßenmeisterei Bad Kreuznach in Rüdesheim bereitete man sich auf eine lange, arbeitsintensive Nacht vor.







