Räuberischer Diebstahl in Kirner Einkaufsmarkt

Ein Supermarktbesuch mit Folgen: Zwei junge Frauen sorgen in Kirn für Aufregung. Zur Flucht bereit, endete der Abend dennoch völlig anders als geplant.

Zwei Frauen im Alter von 19 und 23 Jahren haben am Freitagabend in einem Supermarkt in Kirn Waren im Wert von mehr als 50 Euro entwendet. Nachdem sie den Kassenbereich ohne Bezahlung passierten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der Schläge und Würgen eingesetzt wurden. Beide Frauen versuchten, kurzzeitig zu flüchten, doch die entsandten Streifenbesatzungen konnten alle Beteiligten im Nahbereich antreffen. Zwei Supermarktmitarbeiter wurden leicht verletzt. Laut Polizei wird der Vorfall als räuberischer Ladendiebstahl gewertet. Die Beschuldigten wurden erkennungsdienstlich behandelt, und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.