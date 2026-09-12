Nachtigallenweg gesperrt Rätselhaftes Radverbot: Quellenhof-Wirt Jacob ist sauer Marian Ristow 12.09.2026, 08:00 Uhr

i Rätselhaft: Ein neues Verbotsschild für Radfahrer sorgt auf dem Nachtigallenweg für Verwirrung. Marian Ristow

Ein rätselhaftes Verbotsschild: Der Bad Kreuznacher Gastronom Alex Jacob kämpft nicht nur mit der gesperrten Quellenhofbrücke, sondern jetzt auch mit einem unerklärlichen Radverbot.

Alex Jacob, Betreiber des Restaurants Quellenhof am Bad Kreuznacher Nachtigallenweg, hat es dieser Tage sowieso nicht leicht. Die Sperrung der Quellenhofbrücke und die eher düstere Perspektive für selbige machen dem Gastronomen bereits zu schaffen.Am Donnerstagmorgen bemerkte Jacob dann plötzlich ein Verbotsschild für Radfahrer vor seinem Quellenhof.







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