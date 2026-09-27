Zufallsfund in Jeckenbach
Radioaktiver Behälter löst Großeinsatz aus
Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsdienste sichern die Fundstelle in der Hauptstraße von Jeckenbach ab, wo ein radioaktives
Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsdienste sichern die Fundstelle in der Hauptstraße von Jeckenbach ab, wo ein radioaktives Behältnis entdeckt wurde.
Andrea Brand

Bei Aufräumarbeiten in einer Hütte entdecken Anwohner ein mysteriöses Behältnis – kurz darauf löst das Fundstück einen Großeinsatz aus. Wie gefährlich war das Material für die Ortsbewohner?

Lesezeit 1 Minute
Ein Fund von radioaktivem Material hat am Samstagnachmittag in der Hauptstraße in Jeckenbach einen Großeinsatz ausgelöst.Gegen 12.30 Uhr entdeckten Anwohner bei Aufräumarbeiten an einer Gartenhütte ein Behältnis, bei dessen Inhalt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen radioaktiven Strahler handeln könnte.
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