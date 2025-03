Radikaler Grünschnitt soll Kanäle und Schächte schützen

An den Rückhaltebecken in Meddersheim und Merxheim haben die VG-Werke die Vegetation stark zurückgeschnitten. Ein Ziel solcher regelmäßigen Aktionen sei es, die Kanale und Schächte vor eindringenden Wurzeln zu schützen.

Die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan haben in den vergangenen Wochen an mehreren Stellen radikale Rückschnitte beim Grün vorgenommen - unter anderem an den Rückhaltebecken in der Meddersheimer Mühlenstraße und der Merxheimer Albachstraße.

Ron Budschat (CDU), als VG-Beigeordneter für die Verbandsgemeindewerke zuständig, betont auf Anfrage dieser Zeitung, dass solche Rückschnittmaßnahmen fortlaufend passieren und keine Besonderheit in diesem Jahr sind. Größere Rückschnitte habe es außer in Meddersheim und Merxheim auch an anderen Stellen gegeben. „Dabei wird jeglicher Rückschnitt sorgsam geplant und in einem notwendigen Maß vorgenommen“, betonte Budschat. „Dies mag zum Teil von außen nicht immer nachvollziehbar sein, ist aber für einen sicheren Betrieb unserer Anlagen notwendig.“

i Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan haben das Grün an ihren Einrichtungen im Meddersheimer Mühlenweg gründlich gerodet.

In den Regenüberlaufbecken in Merxheim und Meddersheim sind laut Budschat in der Vergangenheit Bäume über die Zulauf- und Ablaufkanäle gewachsen, die inzwischen mit ihrem Wurzelwerk die Anlage negativ beeinflussen. Erschwerend komme hinzu, dass die Revisionsschächte durch die Größe der Bäume nicht mehr anzufahren waren. „Gerade einwachsende Wurzeln drohten regelmäßig, die Kanäle zu schädigen“, erläuterte er. Die VG-Werke hätten jedoch „die Pflicht und Sorge, die vorhandenen Kanäle intakt zu halten“ und Schäden von außen zu vermeiden.

Wie schnell sich die Natur entwickelt, lasse sich sehr gut rund um das Wäldchen vor der Kläranlage „Booser Au“ sehen, erläuterte der Beigeordnete. „Hier haben wir vor Jahren ebenfalls im Rahmen unserer Verkehrssicherungspflicht Maßnahmen durchgeführt und sehen heute dort wieder vielfältige Pflanzen, Sträucher und Bäume wachsen und gedeihen.“ In diesem Bereich werde die angrenzende Straße sehr stark von Eltern mit ihren Kindern und auch von Radfahrern genutzt. „Hier müssen wir dafür sorgen, dass dies auch in Zukunft weiter gefahrlos möglich ist.“