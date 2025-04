Eine Fahrradstadt ist Bad Kreuznach wirklich nicht. Das weiß neben den Radfahrern selber kaum einer besser als der VCD (Verkehrsclub Deutschland) Bad Kreuznach und die Bürgerbewegung "Verkehrswende Bad Kreuznach", die am Samstag zur Fahrraddemonstration in der Kreisstadt aufgerufen hatten.

Viele der mehr als 100 Teilnehmer zeigten sich am Ende der Demonstration auf dem Kornmarkt, ob der Ignoranz der Politik und der Behörde mehr als ernüchtert. Denn lediglich Landrätin Bettina Dickes stellte sich den Forderungen der demonstrierenden Radler. Sie hörte zu, verstand auch die Anliegen der Radfahrer, machte aber auch deutlich, dass auch der Kfz-Verkehr, wie auch Fußgänger im Landkreis gleichberechtigt nebeneinander bestehen müssen.

Aus Sicht der Fahrradfahrer wäre damit schon viel erreicht, denn Radfahrer seien längst noch nicht gleichberechtigt gegenüber dem Kraftverkehr. Die Demonstranten erinnerten an die Wilhelmstraße in Bad Kreuznach, die alles andere als ein Beispiel für die Gleichberechtigung der verschiedenen Fortbewegungsmittel sei.

Kritik an LBM und Stadt

Aus Sicht der Befürworter einer fahrradfreundlichen Stadt gehört der Landesbetrieb Mobilität (LBM) zu denen, die den Radverkehr ausbremsen. Vom Bahnhofsvorplatz ging darum auch die Demonstrationsfahrt über die Alzeyer Straße und den Synagogenkreisel zum LBM-Verwaltungsgebäude. Dass am Samstag kein LBM-Mitarbeiter bereit war, mit den Fahrraddemonstranten zu sprechen, wurde von vielen als Affront der Straßenbaubehörde betrachtet. Es müsse doch auch an einem Samstag möglich sein, dass ein Mitarbeiter der Behörde zu den Forderungen der Demonstranten Stellung nimmt, so der Tenor der Radler. Immerhin beschäftigt der LBM drei Mitarbeiter, die sich um die Planung von Radwegen kümmern. Ob diese aber am Samstag überhaupt im Dienst waren, weiß niemand.

i Vor dem Bürogebäude des Landesbetriebes Mobilität legten die Radler einen Zwischenstopp ein. Doch am Wochenende war niemand dort, um mit den Demonstranten zu sprechen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Die Bürgerbewegung nutzte die Gelegenheit und nahm selbst Stellung. Auf Unverständnis stieß bei vielen Teilnehmern die Tatsache, dass sich die Landesregierung gerne als Förderer des Radwegebaues sieht, aber ihre Behördenmitarbeiter kaum Radwege, sondern Straßen planen.

Eine weitere Enttäuschung aus Sicht der Radfahrer war das Verhalten der Stadtspitze. Auch auf dem Kornmarkt vor dem neuen Rathaus stand niemand vom Stadtvorstand zum Gespräch bereit. "Es ist verständlich, wenn Oberbürgermeister Emanuel Letz wegen des FDP-Landesparteitages verhindert ist, aber ein Vertreter hätte doch erscheinen müssen", ärgerte sich Hermann Holste (Grüne).

Eineinhalb Stunden hatten die Radfahrer Vorfahrt

Dennoch hatte die Demonstrationsfahrt für Aufsehen gesorgt und wenigstens für gut anderthalb Stunden wurde auch dank Polizei und Ordnungskräften der Wunsch der Radler wahr, dass Radfahrer Vorfahrt haben. „Wir wollen endlich ein durchgängiges Radwegenetz", forderte Pia Hilgert vom VCD. Mit diesem Wunsch stand sie am Samstag nicht alleine. Übrigens wartete Holste mit einer Nachricht auf, die sich auch bei Radfahrern noch nicht allgemein herumgesprochen hat. So wusste Holste, dass nicht der Stadtrat für die Ausweisung der Fahrradwege zuständig ist, sondern die Verwaltung selbst.