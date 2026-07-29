Unfall in Bad Kreuznach
Radfahrer lenken 82-Jährigen ab: Auto landet auf Mauer
Während der Bergungsarbeiten musste der Einmündungsbereich Am Römerkastell/Gensinger Straße am Mittwoch kurzfristig gesperrt wer
Während der Bergungsarbeiten musste der Einmündungsbereich Am Römerkastell/Gensinger Straße am Mittwoch kurzfristig gesperrt werden.
Marcus Brandt/dpa

Beim Abbiegen prallt ein Auto in Bad Kreuznach gegen eine Begrenzungsmauer. Der betagte Fahrer bleibt unverletzt. 

Lesezeit 1 Minute
Am Mittwoch, 29. Juli, kam es gegen 13.50 Uhr im Einmündungsbereich „Am Römerkastell“/Gensinger Straße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße „Am Römerkastell“ aus Richtung Planiger Straße und wollte nach rechts in die Gensinger Straße einbiegen.
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