Vier Verletzte in Kreuznach
Radfahrer fährt bei Rot und kollidiert mit Fußgängern
Bei einem Unfall zwischen einem Radfahrer und drei Fußgängern wurden alle Personen verletzt, davon eine Fußgängerin schwer.
Bei einem Unfall zwischen einem Radfahrer und drei Fußgängern wurden alle Personen verletzt, davon eine Fußgängerin schwer.
Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Radfahrer ist in Bad Kreuznach bei Rot gefahren und mit drei Fußgängern kollidiert. Eine Person wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, so die Polizei.

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An der Kreuzung Wilhelmstraße/Salinenstraße ist es am Montag, 27. Juli, gegen 15.36 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und drei Fußgängern gekommen. Dabei wurden alle vier Personen verletzt. Laut Polizei befuhr ein Radfahrer die Wilhelmstraße in Richtung Hochstraße und missachtete das Rotlicht der Ampel, während drei Fußgänger bei Grün die Straße überquerten. Der Radfahrer erkannte die Fußgänger offenbar zu spät und kollidierte mit ihnen.

Eine Fußgängerin erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen, während der Radfahrer und die beiden anderen Fußgänger leichter verletzt wurden. Passanten und die Feuerwehr leisteten Erste Hilfe. Zwei Fußgänger wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Wilhelmstraße wurde in Fahrtrichtung Hochstraße für etwa 30 Minuten gesperrt. Schaulustige störten die Unfallaufnahme, indem sie filmten, und erhielten Platzverweise. Die Ermittlungen dauern an.

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