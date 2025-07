Vorfahrt für den Radverkehr – so hieß es Anfang Februar noch optimistisch, als die neu formierte Rad AG unter Leitung von Hermann Holste, der für die Grünen auch im Stadtrat sitzt, und Andreas Geers im Beisein von Oberbürgermeister Emanuel Letz bei ihrem zweiten Treffen über die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Bad Kreuznach diskutierte. Spricht man ein halbes Jahr später mit Holste und Geers, so ist von diesem Optimismus nichts mehr zu spüren. Getan habe sich so gut wie nichts, kritisieren die beiden. Das Problem in der Stadt sei, so Holste weiter, alles bleibe sich selbst überlassen.

i Die Stadtverwaltung wirbt für das Stadtradeln. Doch an der Umsetzung der aus der Aktion resultierenden Verbesserungsvorschläge hapert es, kritisieren die beiden Vorsitzenden der Rad AG, Holste und Geers. Harald Gebhardt

So hat es beim Stadtradeln in den Jahren 2021 bis 2024 insgesamt 180 Meldungen zu Problemen im Radverkehr in der Stadt gegeben. Die Rad AG hat 66 davon aufgegriffen, Lösungsvorschläge dazu gemacht, priorisiert und in der Sitzung der Rad AG am 9. Juli vorgestellt. Manche Maßnahmen seien zugegeben teuer, bei anderen gehe es nur darum, ein Verkehrsschild aufzustellen oder einen Strich auf der Straße aufzubringen. Doch passiert sei nichts. „Unser Eindruck ist leider, dass sich die Stadt nicht um den Radverkehr kümmert, ihn völlig ignoriert“, kritisiert Geers. Holste spricht von „desaströsen Ergebnissen“: „Der Zustand der Radinfrastruktur ist katastrophal. Die Stadt müsste sich eigentlich schämen.“

Rang 92 unter 113 Städten

Das bestätigt auch der Fahrradklima-Test 2024, den der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) alle zwei Jahre durchführt. Dabei können die Bürger 30 Fragen dazu beantworten: „Wie ist Radfahren bei dir vor Ort?“ Ergebnis: Im Ranking liegt Bad Kreuznach unter 113 Städten der Größenordnung 50.000 bis 100.000 Einwohner auf Rang 92, Note 4,30. In Rheinland-Pfalz schneidet nur Neuwied (Platz 106) schlechter ab, ergänzt Geers.

Aktuell gibt es eine Diskussion über den Radverkehr auf der Alten Nahebrücke, insbesondere dem Teil, der über den Mühlenteich führt. So fordert Werner Klopfer, der mit seinem Sohn Alexander im generalsanierten Brückenhaus eine Weinstube mit Außenbestuhlung betreibt, dass Radfahrer in diesem Bereich absteigen sollen. Er will die Radfahrer an der Pauluskapelle und Pauluskirche vorbei über Geesebrick und Roßstraße umleiten. Das sei kein Umweg, argumentiert er, denn Radfahrer müssten dann ohnehin im Bereich Kornmarkt/Fußgängerzone absteigen. Vor allem Radfahrer, die zu schnell die Brücke hinunterfahren, und E-Scooterfahrer sind ihm ein Dorn im Auge. „Ich warte darauf, dass ein Fußgänger umgefahren wird“, befürchtet er.

i Radfahrer müssen in der Zeit von 9 bis 19 Uhr in der Fußgängerzone zwischen Mühlenstraße und Salinenstraße absteigen. Harald Gebhardt

Geers und Holste halten Klopfers Idee „nicht für sinnführend“. Sie sehen keine Notwendigkeit, die jetzige Regelung zu ändern. Gefragt sei vielmehr gegenseitige Rücksichtnahme. So ist dort, wie in der Fußgängerzone in der Neustadt auch, Radfahren nur in Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Lediglich tagsüber in der Fußgängerzone zwischen Salinenplatz und Kornmarkt (für die es aber über Turm- und Gymnasialstraße parallel eine gute, direkte Umfahrung gibt) sowie in der Kreuzstraße müssen Radfahrer absteigen und schieben. Der Naheradweg führt ohnehin über die Kurhausstraße vorbei an der Pauluskirche hinauf auf die Alte Nahebrücke und weiter durch die Magister-Faust-Gasse.

i Mit dem Fahrrad ist der Kornmarkt als großer zentraler innerstädtischer Platz mit dem neuen Rathaus gut zu erreichen, auch ohne durch die Fußgängerzone zu müssen. Harald Gebhardt

Holste spricht sich auch dagegen aus, den Naheradweg von der Kurhausstraße in die Roßstraße zu verlegen. Das war politisch 2016 einmal kurz angedacht. Die Idee einer Fahrradstraße in der Roßstraße wurde aber schnell nicht mehr weiter verfolgt. Man sah dort mehr Konfliktpotenzial als in der Kurhausstraße. Und den Naheradweg zu verlegen, würde auch bedeuten, ihn dann am Kornmarkt wieder auf die Nahebrücke zu führen, vorbei an den Brückenhäusern, oder durch die Mühlenstraße weiter in Richtung Osten. Ein Nadelöhr gibt es dabei mit der Unterführung in der Wilhelmstraße, die von Radfahrern kaum genutzt wird. Und zu einem Fußgänger- und Radfahrerüberweg dort ist man bislang über die Idee dafür nicht hinausgekommen.

Entscheidender bei den Überlegungen ist aber ein anderer Punkt: Über die Alte Nahebrücke zum Kornmarkt verläuft der Hauptwirtschaftsradweg in der Kreisstadt, der die Neustadt und die Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Rüdesheim über die bislang einzige Kreuznacher Fahrradstraße, die Hermannstraße, auf direktem Weg mit der Innenstadt verbindet. Darauf macht Grünen-Stadträtin Stephanie Otto aufmerksam. Für das Stadtradeln werbe die Stadt unter anderem mit „Fahrradliebe“ und „Radfahren macht Spaß“. Sie wünscht sich, dass dies auch einmal Anwendung in der städtischen Verkehrsplanung finden würde.

Brücke wichtige Säule im Alltagsradverkehr

Die Maße der Nahebrücke sind von Weinstube/Brückenhaus bis zum gegenüberliegenden Geländer 9,50 Meter, von Geländer zu Geländer sogar 11 Meter. Nach der genehmigten Sondernutzung an der Weinstube für Sitz- und Stehplätze verbleiben 3,50 Meter für den öffentlichen Verkehr an dieser Stelle. 3,50 Meter deshalb, weil das die Breite des Rettungswegs ist. Klar ist, das ist an manchen Tagen und in manchen Situationen für den öffentlichen Verkehr (Fußgänger und Radfahrer) zu schmal. „Wenn jetzt dafür die Fahrradfahrer verantwortlich gemacht werden, halte ich dies für fragwürdig und eine Verdrehung der Tatsachen“, findet Otto. Die Nutzung des öffentlichen Raums wurde stark eingeschränkt, doch die Brücke ist eine wichtige Säule im Alltagsverkehr: für die Arbeitswege, für die Schulwege, für die Wege zum Einkauf, für Freizeitwege und für Touristen/Gäste der Stadt. „Von daher ist sie auch wichtig für die Binnennachfrage in der Innenstadt. Auf der anderen Seite haben wir die Geschäfte auf der Brücke, ein Café und jetzt eine Weinstube – auch diese haben ein Interesse, das es mit dem öffentlichen Interesse abzuwägen gilt. Bisher hat dies gut funktioniert, und es gibt ein reges Miteinander.“ Denn die Brücke lasse sich nicht verbreitern, deshalb gehe es nur im rücksichtsvollen Miteinander aller Beteiligten und nicht um das Vertreten von Einzelinteressen.

i Bei einer Änderung der Anordnung der Bus- und Autospur in der Gustav-Pfarrius-Straße könnte der Radverkehr nach dem Wegfall des Löwenstegs stadteinwärts gefahrlos über die Ochsenbrücke geführt werden. Harald Gebhardt

Ein anderes Problem, das mit dem Wegfall des Löwenstegs akut wurde und mit dem Radfahrer, die aus dem Süden der Stadt ins Zentrum wollen, zu kämpfen haben, könnte aus Sicht der Rad AG längst gelöst sein. Der Vorschlag dafür liegt schon seit Monaten bei der Stadtverwaltung: Danach könnte der Radweg stadteinwärts mit Freigabe der Durchfahrt Konrad-Frey-Straße für den Radverkehr über die Gustav-Pfarrius-Straße umgeleitet werden. Dazu müssten dort vor dem Knotenpunkt Ochsenbrücke die Radfahrer künftig rechts stehen – mit einer Aufstellfläche vor der Ampel, daneben die Autos, die Busspur müsste sich in der Mitte befinden. Auf der Brücke selbst könnte dann stadteinwärts ein Radstreifen angelegt werden. Laut Holste hat der Kreuznacher Landesbetrieb Mobilität dem längst zugestimmt. Es liege nun an der Stadtverwaltung. In der Gegenrichtung ist eine Lösung nicht so einfach. Da müssen Radfahrer wohl auf den ohnehin schon schmalen Gehweg ausweichen.

Auch hier will die Rad AG Verbesserungen

Unter anderen an diesen Stellen sieht die Rad AG ebenfalls dringenden Handlungsbedarf: Am Knotenpunkt Heidenmauer/Gensinger Straße und Heidenmauer/Planiger Straße sollte die vorliegende Planung 206 umgesetzt, ein Förderantrag gestellt werden. Der wichtige Schulweg in der Bahnunterführung Wöllsteiner Straße sollte ebenfalls verbessert werden. In der Alzeyer Straße könnten Linksabbiegespuren entfallen, dafür ein Schutzstreifen für Radfahrer angelegt werden.

Außerdem sollte eine Rad- und Fußwegeverbindung zwischen Brucknerstraße und Steinkaut über die Alzeyer Straße angelegt werden. Darüber hinaus fordert die Rad AG ein besseres Baustellenmanagement für Radfahrer und Fußgänger. hg