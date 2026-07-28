Bürgermeister will aufhören
Rabung kündigt Rückzug an
Am 27. August 2024 wurde Reinhold Rabung von seinem Vorgänger Gerhard Heil vereidigt und ins Amt des Stadtbürgermeisters eingefü
Am 27. August 2024 wurde Reinhold Rabung von seinem Vorgänger Gerhard Heil vereidigt und ins Amt des Stadtbürgermeisters eingeführt. Ende diesen Jahres gibt er auf eigenen Wunsch dieses Amt vorzeitig auf.
Roswitha Kexel

Angekündigt hatte Reinhold Rabung schon vor seiner Wahl zum Meisenheimer Bürgermeister, dass er die reguläre Amtszeit nicht voll ausschöpfen wird. Das hat er nun wahr gemacht - auch wenn einige gehofft hatten, dass er bis 2029 weitermacht.

Lesezeit 1 Minute
Stadtbürgermeister Reinhold Rabung (76) hat seinen Rücktritt vom Amt des Stadtbürgermeisters zum Jahresende 2026 angekündigt. Er war im August 2024 in die Bresche gesprungen, nachdem sein Vorgänger Gerhard Heil nicht mehr und auch kein anderer Bewerber kandidiert hatte.
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