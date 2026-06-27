Manchmal bringen Anfragen dieser Redaktion Bewegung in festgefahrene Situationen. Dies scheint auch bei den R+V-Konten der Ex-Reinert-Mitarbeiter so zu sein. Bevor Geld fließt, müssen Steuer und Abgaben ermittelt werden - was offenbar komplex ist.
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Erst Insolvenzverfahren, dann Standortschließung und Kündigung, doch was ist mit der betrieblichen Altersversorgung der 60 Mitarbeiter des Werks, denen im vergangenen Jahr das Aus des Werks von Reinert-Ingredients in Monzingen auch das berufliche Aus brachte?