Reinert-Aus in Monzingen
R+V-Konto: Kommunikationsprobleme und fehlende Daten 
Die Lebensarbeitszeitkonten bei der R+V-Versicherung werden im Störfall wie einer Insolvenz normalerweise binnen sechs Monaten a
Die Lebensarbeitszeitkonten bei der R+V-Versicherung werden im Störfall wie einer Insolvenz normalerweise binnen sechs Monaten an die Beschäftigten ausgezahlt. Im Fall Reinert macht aber offenbar die komplexe rückwirkende Abrechnung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen Probleme.
Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Manchmal bringen Anfragen dieser Redaktion Bewegung in festgefahrene Situationen. Dies scheint auch bei den R+V-Konten der Ex-Reinert-Mitarbeiter so zu sein. Bevor Geld fließt, müssen Steuer und Abgaben ermittelt werden - was offenbar komplex ist.

Lesezeit 3 Minuten
Erst Insolvenzverfahren, dann Standortschließung und Kündigung, doch was ist mit der betrieblichen Altersversorgung der 60 Mitarbeiter des Werks, denen im vergangenen Jahr das Aus des Werks von Reinert-Ingredients in Monzingen auch das berufliche Aus brachte?

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren