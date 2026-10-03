Es ist Freude mit etwas Ärger, die Martin Müller nach der Auszahlung des R+V-Lebensarbeitszeitkontos zeigt. Dass die leidige Geschichte abgehakt ist, sieht er positiv. Allerdings fehlten 5200 Euro Arbeitgeberanteil, die seine Auszahlung schmälern.
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Nun hat Martin Müller Gewissheit. Die R+V konnte inzwischen das Lebensarbeitszeitkonto des früheren Reinert-Mitarbeiters abrechnen und hat ihm das Geld überweisen. Neben der Freude, dass das leidige Thema nach fast einem Jahr endlich abgehakt ist, gibt es bei Müller allerdings auch Frust über ein Detail der Abrechnung.