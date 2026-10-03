Reinert-Aus in Monzingen R+V hat Lebensarbeitszeitkonto an Martin Müller gezahlt Silke Jungbluth-Sepp 03.10.2026, 09:00 Uhr

i Der Monzinger Martin Müller war 17,5 Jahre im Reinert-Werk in Monzingen beschäftigt, als von einem Tag auf den anderen das Aus kam. Nun ist er froh, dass sein Kampf ums Geld aus der betrieblichen Altersvorsorge beendet ist. Silke Jungbluth-Sepp

Es ist Freude mit etwas Ärger, die Martin Müller nach der Auszahlung des R+V-Lebensarbeitszeitkontos zeigt. Dass die leidige Geschichte abgehakt ist, sieht er positiv. Allerdings fehlten 5200 Euro Arbeitgeberanteil, die seine Auszahlung schmälern.

Nun hat Martin Müller Gewissheit. Die R+V konnte inzwischen das Lebensarbeitszeitkonto des früheren Reinert-Mitarbeiters abrechnen und hat ihm das Geld überweisen. Neben der Freude, dass das leidige Thema nach fast einem Jahr endlich abgehakt ist, gibt es bei Müller allerdings auch Frust über ein Detail der Abrechnung.







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