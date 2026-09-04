Marode Kreuznacher Brücken Quellenhofbrücke wird abgebaut – neue wäre zu teuer Robert Neuber 04.09.2026, 15:00 Uhr

i Schon seit vielen Jahren werden die Vorbrücken der Quellenhofbrücke provisorisch gesichert. Robert Neuber

Es gibt diverse Brücken in Bad Kreuznach und Bad Münster, die dringend repariert werden müssen. Angesichts der Personallage kommt es zu Verzögerungen, angesichts der fehlenden Mittel auch zum schmerzhaften Verzicht auf Querungen.

„Es tut mir ja Leid für Herrn Jacob, aber angesichts der Gesamtsituation müssen wir uns fragen: Wo setzen wir Prioritäten?“ Damit deutete Hans-Georg Sifft vom Bauamt schon an, womit Alexander Jacob als Betreiber des Hotels Quellenhof rechnen muss: Die 1954 erbaute Brücke soll entfernt werden.







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