Bad Kreuznacher Etatberatungen 
Quellenhofbrücke kann wohl erst 2028 abgebaut werden
Seit knapp einem Jahr ist die Quellenhofbrücke aus Sicherheitsgründen gesperrt. Sie muss abgerissen werden.
Seit knapp einem Jahr ist die Quellenhofbrücke aus Sicherheitsgründen gesperrt. Sie muss abgerissen werden.
Robert Neuber

Wofür soll die Stadt 2027 Geld ausgeben, wo kann gespart werden? Bei den Etatberatungen kommt Posten für Posten auf den Prüfstand, egal ob es nun um einen Diensthund oder um den „Bademantelgang“ geht. 

Lesezeit 3 Minuten
Zwar ging es bei den dreitägigen Etatberatungen für den Stadthaushalt 2027 darum, Millionen einzusparen, doch länger gestritten wurde oft gerade um deutlich geringere Beträge, so zum Beispiel, ob Geld für barrierefreie Bahnhofstoiletten oder einen Diensthund für das Ordnungsamt ausgegeben werden soll.
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