Genug Strom für 1000 Haushalte PV.ON: Sobernheimer Know-how für Großprojekt in Minden Norbert Krupp 21.10.2025, 13:00 Uhr

i Die PV.ON-Geschäftsführer Tim Schossig (links) und Christian Stilgenbauer (2. von rechts) sowie deren Kommunikationsbeauftragter Malte Maschitzki (rechts) sind zuversichtlich, dass ihr Unternehmen mit seiner Software und Expertise noch vielen Unternehmen zu deutlich geringeren Energiekosten verhelfen kann. Norbert Krupp

Ein Hallendach, 9600 Solarmodule und eine clevere Steuerung: Wie ein Sobernheimer Unternehmen einer Spedition hilft, den Strombedarf radikal zu senken – und dabei sogar noch Geld spart.

In drei Jahren seit seiner Gründung durch Christian Stilgenbauer und Tim Schossig hat sich das Unternehmen PV.ON vom Spezialisten für Photovoltaik (PV) zum Systemhaus für Energielösungen entwickelt.Ein Großprojekt steht unmittelbar vor der Inbetriebnahme: Eine PV-Dachanlage aus 9600 Solarmodulen, die in den vergangenen drei Monaten auf 40.







