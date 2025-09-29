Ausstellung in Bad Kreuznach Puppen von Helmut Kohl, Schneewittchen und Mephisto Josef Nürnberg 29.09.2025, 13:00 Uhr

i Jürgen Maaßen (links) erklärte beim Rundgang durch die Ausstellung die Geschichte hinter seinen Figuren, wie hier beim kleinen Muck. Josef Nürnberg

Der Hamburger Figurenbildner Jürgen Maaßen stellt im PuK aus – damit ziehen allesamt Neuheiten in der Kurstadt ein. Zum Auftakt ließ er die Puppen natürlich auch tanzen.

Was haben der verstorbene Ex-Kanzler Helmut Kohl, Schneewittchen, der kleine Muck, Mephisto oder Dr. Faust gemeinsam? Eigentlich nichts. Doch eine Gemeinsamkeit haben sie dann doch: Sie sind allesamt Arbeiten des Hamburger Figurenbildners Jürgen Maaßen und auf vielen Puppentheaterbühnen nicht nur in Deutschland zu Hause.







