Ausstellung in Bad Kreuznach
Puppen von Helmut Kohl, Schneewittchen und Mephisto
Jürgen Maaßen (links) erklärte beim Rundgang durch die Ausstellung die Geschichte hinter seinen Figuren, wie hier beim kleinen Muck.
Josef Nürnberg

Der Hamburger Figurenbildner Jürgen Maaßen stellt im PuK aus – damit ziehen allesamt Neuheiten in der Kurstadt ein. Zum Auftakt ließ er die Puppen natürlich auch tanzen.

Was haben der verstorbene Ex-Kanzler Helmut Kohl, Schneewittchen, der kleine Muck, Mephisto oder Dr. Faust gemeinsam? Eigentlich nichts. Doch eine Gemeinsamkeit haben sie dann doch: Sie sind allesamt Arbeiten des Hamburger Figurenbildners Jürgen Maaßen und auf vielen Puppentheaterbühnen nicht nur in Deutschland zu Hause.

