Der Hamburger Figurenbildner Jürgen Maaßen stellt im PuK aus – damit ziehen allesamt Neuheiten in der Kurstadt ein. Zum Auftakt ließ er die Puppen natürlich auch tanzen.
Was haben der verstorbene Ex-Kanzler Helmut Kohl, Schneewittchen, der kleine Muck, Mephisto oder Dr. Faust gemeinsam? Eigentlich nichts. Doch eine Gemeinsamkeit haben sie dann doch: Sie sind allesamt Arbeiten des Hamburger Figurenbildners Jürgen Maaßen und auf vielen Puppentheaterbühnen nicht nur in Deutschland zu Hause.