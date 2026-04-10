Der Staudernheimer Punkt-Punkt-Club hat den Jugendraum mit einer Sachspende im Wert von 1200 Euro unterstützt, hinzu kommen noch 500 Euro.
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Unter all den Abenden des jährlichen Staudernheimer Vorweihnachtsprogramms der offenen Adventsfenster hat es ein Abend – neben den wunderbaren Turmblaseinsätzen des Blasorchesters – zum absoluten Klassiker gebracht. Vor acht Jahren hatten sich Sandra Scheib-Engelmann und ihr Mann Uli entschlossen, bei den Adventsfenstern mitzumachen, und somit hatte das „Adventsfest Dreiseithof“ seinen ersten Auftritt.