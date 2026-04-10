Staudernheimer Spende Punkt-Punkt-Club unterstützt Jugend im Dorf Wilhelm Meyer 10.04.2026, 06:00 Uhr

i Zur Freude von Spendern, Veranstaltern und Nutznießern hat das Dreiseithoffest 2024 für einen schönen Anschub in Sachen Jugendraum gesorgt. Wilhelm Meyer

Der Staudernheimer Punkt-Punkt-Club hat den Jugendraum mit einer Sachspende im Wert von 1200 Euro unterstützt, hinzu kommen noch 500 Euro.

Unter all den Abenden des jährlichen Staudernheimer Vorweihnachtsprogramms der offenen Adventsfenster hat es ein Abend – neben den wunderbaren Turmblaseinsätzen des Blasorchesters – zum absoluten Klassiker gebracht. Vor acht Jahren hatten sich Sandra Scheib-Engelmann und ihr Mann Uli entschlossen, bei den Adventsfenstern mitzumachen, und somit hatte das „Adventsfest Dreiseithof“ seinen ersten Auftritt.







Artikel teilen

Artikel teilen