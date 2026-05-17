Museumstag im Bad Kreuznach PuK freut sich über volles Haus und Leben drumherum Josef Nürnberg 17.05.2026, 19:00 Uhr

i Das Talent zur Marionettenspielerin hat Rosa schon, auch wenn Opa Gunter Heil noch attestieren musste. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Zum Internationalen Museumstag füllte sich das Museum für Puppentheaterkultur am Sonntag ordentlich: 850 Besucher wurden gezählt. Museumsdirektor Markus Dorner hofft, dass dieser Erfolg auch auf die anderen Museumshäuser abstrahlt.

Rund 850 Besucher vom Kleinkind bis zum betagten Senior kamen Sonntag zum Internationalen Museumstag in das Museum für Puppentheaterkultur (PuK) und erlebten einen spannenden Tag mit den mehr als 1000 Puppen des Museums. Das Wetter spielte mit, sodass das gesamte Gelände des Puk als Veranstaltungsort diente.







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