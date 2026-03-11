Klassikkonzert in Kirn Publikum bejubelt das Können der Familie Wöllstein Bernd Hey 11.03.2026, 21:00 Uhr

i Blumen und Präsente gab es für einen grandiosen Konzertauftritt der musizierenden Familie Wöllstein: Gerhard, Yuki Nagatsuka, Maria und Clara. Lions-Präsident Elmar Schauß aus Monzingen (rechts) dankte mit Präsenten und er lobte auch Gerhard Held (links) aus Bad Sobernheim, der „federführend und mit ganz viel Herzblut bei allen drei Lions-Klassik-Konzerten den Hut aufhatte.“ Bernd Hey

Es war ein Konzertgenuss besonderer Klasse, den das Publikum in Kirner Gesellschaftshaus erlebte. Klassikvirtuose Gerhard Wöllstein, seine renommierte Ehefrau Yuki Nagatsuka und die Töchter Maria und Clara bescherten einen umjubelten Klassikabend.

Das dritte Klassikkonzert des Lions Clubs Kirn-Mittlere Nahe vor vollbesetzten Reihen im Gesellschaftshaus vermeldete einen Besucherrekord. Unter der Überschrift „Konzertvielfalt mit acht Händen“ bot die Merxheimer Familie Wöllstein zwei Stunden lang ein brillantes und hochkarätiges Konzert vom Allerfeinsten, das mit Beifallsstürmen als Hommage höchster Wertschätzung bejubelt wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen