Es war ein Konzertgenuss besonderer Klasse, den das Publikum in Kirner Gesellschaftshaus erlebte. Klassikvirtuose Gerhard Wöllstein, seine renommierte Ehefrau Yuki Nagatsuka und die Töchter Maria und Clara bescherten einen umjubelten Klassikabend.
Lesezeit 1 Minute
Das dritte Klassikkonzert des Lions Clubs Kirn-Mittlere Nahe vor vollbesetzten Reihen im Gesellschaftshaus vermeldete einen Besucherrekord. Unter der Überschrift „Konzertvielfalt mit acht Händen“ bot die Merxheimer Familie Wöllstein zwei Stunden lang ein brillantes und hochkarätiges Konzert vom Allerfeinsten, das mit Beifallsstürmen als Hommage höchster Wertschätzung bejubelt wurde.