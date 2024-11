Bürger der Kernstadt zahlen Projekt Gymnasialstraße: Anfang 2025 kommen Bescheide 13.11.2024, 06:00 Uhr

i Das Bauprojekt in der Gymnasialstraße läuft seit August. In rund eineinhalb Jahren soll alles fertig aufgehübscht sein. Silke Jungbluth-Sepp

Rund 608.000 Euro kostet der Umbau von Gymnasialstraße und Kleiner Kirchstraße von der Entwässerung bis zum neuen Pflaster. Für das Projekt muss die Stadt im nächsten Schritt Ausbaubeiträge von den Bewohnern der Kernstadt verlangen.

Der Ausbau der Gymnasialstraße und der Kleinen Kirchstraße in Bad Sobernheim geht gut voran. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung das Ausbauprogramm der beiden Straßen final beschlossen. Demnach liegen die Gesamtkosten für den Straßenausbau in der Kleinen Kirchstraße bei rund 120.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen