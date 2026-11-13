Engagierte in der Flüchtlingsarbeit warnen vor dem Ende eines bewährten Projekts in Bad Kreuznach, weil EU-Mittel zur Finanzierung auslaufen. In einem gemeinsamen Treffen appellierten sie unter anderem an die Politik.
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Sie schlagen Alarm, die Menschen, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Denn mit Auslaufen der Mittel aus dem Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union sieht es derzeit danach aus, dass nicht einmal eine volle Stelle im Rahmen des Projektes „Aktiv für Flüchtlinge 2.