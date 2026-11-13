Integration in Bad Kreuznach Projekt „Aktiv für Flüchtlinge 2.0“ droht das Aus Josef Nürnberg 13.11.2026, 13:00 Uhr

i Gerlinde Huppert-Pilarski stellte das Integrationsprojekt „Aktiv für Flüchtlinge 2.0“ zu Beginn der Versammlung vor. Die Finanzierung ist künftig allerdings ungewiss. Josef Nürnberg

Engagierte in der Flüchtlingsarbeit warnen vor dem Ende eines bewährten Projekts in Bad Kreuznach, weil EU-Mittel zur Finanzierung auslaufen. In einem gemeinsamen Treffen appellierten sie unter anderem an die Politik.

Sie schlagen Alarm, die Menschen, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Denn mit Auslaufen der Mittel aus dem Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union sieht es derzeit danach aus, dass nicht einmal eine volle Stelle im Rahmen des Projektes „Aktiv für Flüchtlinge 2.







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