Integration in Bad Kreuznach
Projekt „Aktiv für Flüchtlinge 2.0“ droht das Aus
Gerlinde Huppert-Pilarski stellte das Integrationsprojekt „Aktiv für Flüchtlinge 2.0“ zu Beginn der Versammlung vor. Die Finanzi
Gerlinde Huppert-Pilarski stellte das Integrationsprojekt „Aktiv für Flüchtlinge 2.0“ zu Beginn der Versammlung vor. Die Finanzierung ist künftig allerdings ungewiss.
Josef Nürnberg

Engagierte in der Flüchtlingsarbeit warnen vor dem Ende eines bewährten Projekts in Bad Kreuznach, weil EU-Mittel zur Finanzierung auslaufen. In einem gemeinsamen Treffen appellierten sie unter anderem an die Politik.

Lesezeit 1 Minute
Sie schlagen Alarm, die Menschen, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Denn mit Auslaufen der Mittel aus dem Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union sieht es derzeit danach aus, dass nicht einmal eine volle Stelle im Rahmen des Projektes „Aktiv für Flüchtlinge 2.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren