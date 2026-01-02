Bockenauer Physiker gewinnt
Professor Klaus Blaum erhält den Leibniz-Preis 2026
Die Deutsche Forschungsgesellschaft zeichnet die Forschungsarbeit Prof. Klaus Blaums aus. Der Physiker ist einer von jährlich zehn Preisträgern.
Ralf Lackner

Die zehn Preisträger der Leibniz-Preise für 2026 sind bekannt gegeben worden. Unter den zehn herausragenden Wissenschaftlern, die für ihre Forschungen prämiert werden, ist auch der in Bockenau lebende Physiker Klaus Blaum.

Die Deutsche Forschungsgesellschaft hat die Preisträger des Gottfried Wilhelm-Leibniz-Preises 2026 veröffentlicht. Insgesamt drei Wissenschaftlerinnen und sieben Wissenschaftler – darunter auch dem Physiker Professor Klaus Blaum aus Bockenau– wurde der wichtigste Forschungsförderpreis in Deutschland zuerkannt.

