Wer hat Recht im Streit um die Schulstraße in der Hofgartenstraße? Ein Anwalt wirft der Stadt mangelnden Interessenausgleich vor – und kritisiert die Äußerungen von SPD-Mann Carsten Pörksen.
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Die Aufhebung der Schulstraßenregelung in der Hofgartenstraße beschäftigt weiterhin die Öffentlichkeit. Diese, aus der Sicht vieler bewährte Regelung, deren Rechtmäßigkeit aber vom Stadtrechtsausschuss angezweifelt worden ist, wurde von Oberbürgermeister Emanuel Letz vergangene Woche aufgehoben.