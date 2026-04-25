Bad Kreuznacher Elterntaxis Probleme vor Schule: Anlieger-Anwalt kontert Pörksen Marian Ristow 25.04.2026, 14:00 Uhr

i Die Aufhebung der Schulstraßenregelung im Norden der Stadt wird weiterhin kritisch beäugt. Sie dürfte die Öffentlichkeit noch ein Weilchen beschäftigten. Isabel Gemperlein

Wer hat Recht im Streit um die Schulstraße in der Hofgartenstraße? Ein Anwalt wirft der Stadt mangelnden Interessenausgleich vor – und kritisiert die Äußerungen von SPD-Mann Carsten Pörksen.

Die Aufhebung der Schulstraßenregelung in der Hofgartenstraße beschäftigt weiterhin die Öffentlichkeit. Diese, aus der Sicht vieler bewährte Regelung, deren Rechtmäßigkeit aber vom Stadtrechtsausschuss angezweifelt worden ist, wurde von Oberbürgermeister Emanuel Letz vergangene Woche aufgehoben.







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