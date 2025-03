Beim Freizeitpark wird es nun konkret – sehr zur offensichtlichen Freude aller in der Stadtpolitik, die sich seit Jahren für die Verschönerung des Geländes zwischen Dümmler-Halle und Barfußpfad einsetzen.

Zwar ging es in der jüngsten Sitzung des Gesellschaftsausschusses ein wenig hin und her, weil noch immer nicht ganz klar ist, mit welchem Budget die Stadt letztlich planen kann. Aber die Ausschussmitglieder stellten doch mit viel Freude eine Prioriätenliste auf, die je nach finanziellem Rahmen nun schrittweise in einzelnen Abschnitten abgearbeitet werden soll.

Zukunftsprogramm bringt Geldsegen

Möglich macht den großen Schritt vor allem das Zukunftsprogramm des Landes, das der Felkestadt einen Geldsegen von insgesamt 292.000 Euro beschert, die zum größten Teil in den Freizeitpark fließen sollen. Wie viel Geld unterm Strich tatsächlich in diesem Jahr für den Freizeitpark zur Verfügung steht, hängt davon ab, welche Förderprogramme flankierend eingesetzt werden dürfen. Dies will Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) in den nächsten Tagen final klären. Denn bis Ende März müssen die Projekte angemeldet werden, die Bad Sobernheim mit den Mitteln des Zukunftsprogramms angehen will.

Hinzu kommt voraussichtlich Geld aus dem Leaderprogramm, das mit einem Eigenanteil der Stadt bereits zuvor einen ersten Bauabschnitt möglich machen soll. Laut Ruegenberg ist der Antrag an das Entscheidungsgremium der Leader-Region Soonwald-Nahe vor einigen Tagen rausgegangen. Gibt es eine Zusage für die Leadermittel, die vorwiegend von der EU kommen, stehen mit dem Eigenanteil der Stadt voraussichtlich 212.000 Euro zur Verfügung, davon 170.000 Euro aus dem Fördertopf. Damit soll im Bereich zwischen Sporthalle, Quellenpavillon und dem Weg zur Straße Münchwiesen eine Kletter- und Balancierlandschaft für Kinder entstehen, ein Kleinkinderspielbereich, ein Boulderblock und ein Sonnensegel auf der Liegewiese im oberen Teil der Fläche.

Wasserspielplatz ist vorerst zu teuer

Nicht finanzierbar ist zunächst der Wasserspielplatz, der alleine mit 180.000 Euro zu Buche schlägt. Auch die Erneuerung der Wege und der Senioren-Fitnessbereich müssen zunächst ausgenommen werden.

Im zweiten Bauabschnitt könnte die Stadt im besten Fall über ein Gesamtbudget von 332.000 Euro verfügen, je nachdem welche Förderprogramme kombiniert werden können und welchen Eigenanteil sie zusteuern darf. Damit sollen der mittlere Teil des Geländes unterhalb der Dümmler-Halle und der vordere Teil des bisherigen Hartplatzes in Angriff genommen werden. Der Hartplatz muss dafür zurückgebaut werden. Dort sind eine Clasthenics-Anlage als Fitnesstation für Erwachsene vorgesehen und ein Kleinspielfeld. Der Gesellschaftsausschuss wünscht sich sehr, dass auch der geplante Pavillon mit Grillplatz unterhalb der Dümmler-Halle realisiert werden kann, der so groß ist, dass sich dort unter anderem Jugendliche in ihrer Freizeit treffen können. Der Grillpavillon ist jedoch alleine schon auf rund 86.000 Euro kalkuliert.

Im Herbst zweite Förderung durch Leaderprogramm?

Wenn es gelingt, weitere Fördermittel für Grünflächen und die Entsiegelung der alten Wege zu bekommen, könnten auf dem hinteren Teil des ehemaligen Hartplatzgeländes auch der Stadtgarten mit Obstbäumen realisiert werden und die Waschbetonplatten auf einem Teil der Wege ausgetauscht werden. Das alles ist jedoch am Sitzungstag noch offen gewesen. Stadtchef Ruegenberg ist zuversichtlich, dass im Herbst darüber hinaus ein weiterer Antrag auf Leadermittel möglich ist, wie er im Ausschuss sagte.

Festzurren soll das Ganze der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch, wenn klar ist, welches Gesamtbudget kurzfristig zur Verfügung stehen kann.

Ursprünglich war die komplette Sanierung des von Touristen und Bürgern hochfrequentierten Parks und die Ausstattung mit Sport-, Spiel- und Aufenthaltsbereichen im Jahr 2003 nach den Wünschen aus zahlreichen Workshops und Bürgerbeteiligungsformaten vom Bopparder Planungsbüro Stadt-Land-plus auf deutlich mehr als 2,5 Millionen Euro geschätzt worden. Dieses Konzept war dann abgespeckt und die Gesamtsumme auf rund 1,6 Millionen Euro inklusive Planungskosten gedrückt worden.

Realisierung lange unmöglich

Doch lange war in der finanziell klammen Stadt nicht an eine Realisierung zu denken, oder nur in Trippelschritten. Das Zukunftsprogramm und die Leadermittel könnten nun zumindest für einen ersten deutlichen Schritt nach vorne sorgen. Noch auf der Wunschliste sind neben dem Wasserspielplatz ein größerer Ruhebereich mit Liegestühlen und Hängematten, ein neues Beleuchtungskonzept für den Park mit LED, der Ersatz sämtlicher Waschbetonwege und -beete, deren Charme längst vergangen ist, und als letzte Idee eine Pumptrack-Anlage im hinteren Teil des Parks unterhalb der Schienen.