Aktive Stadt Bad Sobernheim
Priorhof wird wegen Obertor-Problemen vorgezogen
Der Hof vor dem Heimatmuseum muss vor der Eröffnung hergerichtet werden. Nun soll es eine gemeinsame Ausschreibung geben, um zug
Der Hof vor dem Heimatmuseum muss vor der Eröffnung hergerichtet werden. Nun soll es eine gemeinsame Ausschreibung geben, um zugleich auch den Zuweg im Priorhofweg barrierefrei zu machen – mit Aktive-Stadt-Fördermitteln.
Silke Jungbluth-Sepp

Eigentlich sollten die verbliebenen Mittel des Städtebauprogramms Aktive Stadt vor Fristablauf in die Obertor-Umgestaltung fließen. Doch das Projekt mitten in Bad Sobernheim stockt wegen Problemen im Untergrund.

Lesezeit 2 Minuten
Was geschieht mit den Restmitteln aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“, das in Kürze abgeschlossen werden soll? Die ursprüngliche Idee war es, das Geld für die Umgestaltung des Parkplatzes Obertor einzusetzen. Doch das Projekt ist ins Stocken gekommen.
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