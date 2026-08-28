Aktive Stadt Bad Sobernheim Priorhof wird wegen Obertor-Problemen vorgezogen Silke Jungbluth-Sepp 28.08.2026, 06:00 Uhr

i Der Hof vor dem Heimatmuseum muss vor der Eröffnung hergerichtet werden. Nun soll es eine gemeinsame Ausschreibung geben, um zugleich auch den Zuweg im Priorhofweg barrierefrei zu machen – mit Aktive-Stadt-Fördermitteln. Silke Jungbluth-Sepp

Eigentlich sollten die verbliebenen Mittel des Städtebauprogramms Aktive Stadt vor Fristablauf in die Obertor-Umgestaltung fließen. Doch das Projekt mitten in Bad Sobernheim stockt wegen Problemen im Untergrund.

Was geschieht mit den Restmitteln aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“, das in Kürze abgeschlossen werden soll? Die ursprüngliche Idee war es, das Geld für die Umgestaltung des Parkplatzes Obertor einzusetzen. Doch das Projekt ist ins Stocken gekommen.







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