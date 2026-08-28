Eigentlich sollten die verbliebenen Mittel des Städtebauprogramms Aktive Stadt vor Fristablauf in die Obertor-Umgestaltung fließen. Doch das Projekt mitten in Bad Sobernheim stockt wegen Problemen im Untergrund.
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Was geschieht mit den Restmitteln aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“, das in Kürze abgeschlossen werden soll? Die ursprüngliche Idee war es, das Geld für die Umgestaltung des Parkplatzes Obertor einzusetzen. Doch das Projekt ist ins Stocken gekommen.