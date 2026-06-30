Ortsteile feiern gemeinsam Premiere für Naheuferkerb von Bad Münster und Ebernburg Harald Gebhardt 30.06.2026, 19:00 Uhr

i Die Gründungsmitglieder der Kerbegemeinschaft Bad Münster am Stein-Ebernburg (von links): Vorsitzender Michael Cremer, Zweite Vorsitzende Susanne Grünewald, Schatzmeisterin Anke Altmeyer, Annette Hartwig, Doris Geyer und Ulrike Noll. Stefan Meisel hat das Foto gemacht und ist deshalb nicht zu sehen. Stefan Meisel

Zum ersten Mal feiern Bad Münster am Stein und Ebernburg an diesem Wochenende gemeinsam Kirmes: Die Naheuferkerb auf dem Schulhof der Realschule plus hat aber eine lange Vorgeschichte. Und viele Hindernisse mussten überwunden werden.

Wann es die letzte Kirmes in Bad Münster am Stein und wann in Ebernburg gegeben hat, daran können sich die meisten nur schwer erinnern. Es muss schon um die 20 Jahre her sein. Früher feierten beide Ortsteile getrennt, die Bad Münsterer ihre Kerb im Oktober in der Berliner Straße, die Ebernburger Anfang September auf dem Platz Am Kreuz.







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