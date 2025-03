Premiere für „Dancing for Charity“ in Bretzenheim

Stimmung dürfte am Samstag, 29. März, in der Kronenberghalle in Bretzenheim garantiert sein. Denn dann wird der Rotary-Club Stromberg-Naheland erstmals das karitative Tanzevent „Dancing for Charity“ausrichten. Da für die gute Musik und heiße Rythmen des Abends keine Geringeren als die Tanz-Band Les Patrons verantwortlich sind, dürfte es ein Tanzabend der Superlative werden, davon sind Daniela Reimann und Heiko Lohgeerds überzeugt. Ist doch die bekannte Coverband mit ihrem Repertoire von mehr als 500 Hits Garant für tolle Stimmung. Die Band mit sechs Musikern und einer Sängerin, die seit über 60 Jahren eine der erfolgreichsten Coverbands in der Naheregion ist, dürfte die entsprechend dekorierte Kronenberghalle in einen musikalischen Schmelztiegel verwandeln.

Erlös für benachteiligte Jugendliche

Die Idee, die hinter diesem Event des Rotary-Clubs Stromberg-Naheland steht, ist, Menschen Spaß zu bereiten und dabei Gutes zu tun. Der Service-Club unterstützt seit Jahren sozial benachteiligte und bedürftige Kinder-, Jugend- und Familienprojekte in der näheren Umgebung. Dadurch werden Projekte für Spender fassbarer. In diesem Jahr – unter der Präsidentschaft von Peter Splettstößer – gehen die Erlöse zugunsten der Evangelischen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schmiedel im Rhein-Hunsrück-Kreis. Konkret sollen hier bestehende Wohnunterkünfte für Kinder und Jugendliche umfangreich renoviert werden. Gerade für den Umbau der Unterkünfte ist Schmiedel auf die Unterstützung durch Spenden angewiesen, denn die Ämter zahlen zwar für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen aber nicht für bauliche Maßnahmen. Da sich allerdings der Standard der Unterbringung in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, möchte Schmiedel seinen Bewohnern ein ansprechendes „Zuhause“ bieten. Die Veranstaltung „Dancing for Charity“ ist für die nächsten Jahre geplant und fester Bestandteil im Projekt-Kalender des Rotary-Clubs Stromberg-Naheland.

Viele ehrenamtliche Helfer

Unterstützt wird die Veranstaltung durch viele ehrenamtliche und fleißige Helfer, bestehend aus Mitgliedern des Rotary-Clubs, deren Angehörigen und Freunde sowie durch Mitglieder des Rotaract-Clubs Bad Kreuznach. Die Live-Musik startet um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Für Getränke und Speisen ist gesorgt. Das Team des Rotary-Clubs Stromberg-Naheland freut sich auf zahlreiche Besucher und einen schönen Abend. Karten kosten im Vorverkauf 13 und an der Abendkasse 15 Euro. Kartenvorverkauf bei: Boutique Princessa Fashion, Kreuzstraße 53, Boutique Different, Kreuzstraße 49, Gartencenter Rehner, Am Grenzgraben 20, Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße181 und Kornmarkt 5, Stephanie Exclusive Damenmoden, Kreuzstraße 38, und Firma Willi Iselborn GmbH & Co KG, Industriestraße 2a (alle Bad Kreuznach), sowie bei Troglauer Baumaschinen GmbH, Saarlandstraße 379a, in Bingen-Dietersheim.