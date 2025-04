Zwei 1999 in Dienst gestellte Einsatzfahrzeuge für die Feuerwehreinheiten Dorsheim und Schweppenhausen müssen ersetzt werden, informierte Wehrleiter Bernhard Schön die Mitglieder des Verbandsgemeinderates. Im VG-Haushalt seien bereits 40.000 Euro für die Kosten der Ausschreibung sowie erste Abschlagszahlungen eingestellt.

Sinnvoll wäre, sich einer von der VG Winnweiler geplanten, interkommunalen Sammelbeschaffung abzuschließen. Inklusive der zwei „Tragkraftspitzenfahrzeuge mit Wasser“ (TSF-W) für die VG Langenlonsheim-Stromberg würden insgesamt 13 Fahrzeuge beschafft. Aufgrund der hohen Stückzahl sei ein nicht unerheblicher Preisnachlass zu erwarten, erläuterte der Wehrleiter. Pro TSF-W sei mit einem Preis von 200.000 Euro zu rechnen, meinte Schön. Einige Ratsmitglieder störten sich daran, dass in der Beschlussvorlage für die Sitzung ein zu erwartender Preis von 130.000 Euro pro Fahrzeug angegeben war sowie an den Kosten für eine externe Ausschreibung.

Jedes Fahrzeug muss ausgeschrieben werden

Jedes Fahrzeug müsse ausgeschrieben werden. Dies sei vorgeschrieben, und beim Preis musste die Verwaltung von einer bekannten Größe ausgehen. So habe ein TSF-W vor einigen Jahren eben noch rund 130.000 Euro gekostet, erläuterte Schön. Inzwischen seien jedoch die Preise erheblich gestiegen, wie in vielen anderen Bereichen auch. Wie viel ein Fahrzeug letztlich kosten werde, sei vom Ergebnis der Ausschreibung abhängig. Am Ende stimmte der Rat einhellig zu, sich an der Sammelausschreibung zu beteiligen.

Ebenfalls nicht billig wird der auf zehn Jahre laufende Servicevertrag für die 2014 in Dienst gestellte Drehleiter mit Korb. Hier fallen bis 2035 Kosten von 54.000 Euro an. Dies sei günstiger als der vorherige Vertrag und beinhalte neben der jährlichen Wartung eine große Inspektion für die in der Konstruktion sehr komplexe Drehleiter, die bis zu 50 Mal im Jahr zum Einsatz komme. „Die Drehleiter ist absolut sinnvoll, denn mit ihr wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen gerettet“, betonte Schön. Einhellig stimmte der Rat dem Servicevertrag zu, ebenso den Ausgaben für den Neubau einer Garage bei der Feuerwehr Seibersbach, in der ein neues Einsatzfahrzeug untergebracht wird. Hier vergab der VG-Rat die Aufträge für Mauer- und Betonarbeiten in Höhe von 22.415 Euro an eine Firma aus Warmsroth sowie für Holzbauarbeiten und Verkleidung (34.880 Euro) an eine Firma aus Laudert.

Sporthalle bekommt Wärmedämmung

Zudem vergab der Rat noch ausstehende Arbeiten für die energetische Wärmedämmung an der Sporthalle der Grundschule Stromberg. Für die Grünpflege im Bereich der VG soll der bisher eingesetzte Lada Niva durch einen rund 15.000 Euro teuren Dacia Duster mit Allradantrieb ersetzt werden, entschieden die Ratsmitglieder. Ihnen stellten sich die Polizeibeamten Ingo Bühl und Christian Klöckner persönlich vor, die als Ansprechpartner für die VG dienen, insbesondere im Bereich der Kleinkriminalität. Klöckner ist für den Bereich der ehemaligen VG Langenlonsheim und Bühl für die ehemalige VG Stromberg zuständig.