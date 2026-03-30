Hausärzte an der Nahe gesucht
Praxis Nentwich hat Nachfolge – aber es fehlen Ärzte
In der Region an der Nahe sind demnächst viele Hausärzte nachzubesetzen - aber es kommen zu wenige nach. Die Kassenärztliche Ver
In der Region an der Nahe sind demnächst viele Hausärzte nachzubesetzen - aber es kommen zu wenige nach. Die Kassenärztliche Vereinigung warnt vor einer Versorgungskatastrophe.
Daniel Karmann/dpa. picture alliance/dpa

Der Sobernheimer Hausarzt Michael Nentwich hat für seine Praxis eine Nachfolge gefunden: Reines Glück sei das gewesen, sagt er. Die Kassenärztliche Vereinigung spricht angesichts nachzubesetzender Praxen von einer drohenden Versorgungskatastrophe. 

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Hausarzt Michael Nentwich, der seine Praxis in der Sobernheimer Großstraße nach 33 Jahren verlässt, hat lange gesucht, wurde aber fündig: Zum 1. April übernimmt Elnara Rzayeva seine Praxis, die zuvor im Medizinischen Versorgungszentrum Hargesheim tätig war.

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