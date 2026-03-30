Hausärzte an der Nahe gesucht Praxis Nentwich hat Nachfolge – aber es fehlen Ärzte Robert Neuber 30.03.2026, 17:00 Uhr

i In der Region an der Nahe sind demnächst viele Hausärzte nachzubesetzen - aber es kommen zu wenige nach. Die Kassenärztliche Vereinigung warnt vor einer Versorgungskatastrophe. Daniel Karmann/dpa. picture alliance/dpa

Der Sobernheimer Hausarzt Michael Nentwich hat für seine Praxis eine Nachfolge gefunden: Reines Glück sei das gewesen, sagt er. Die Kassenärztliche Vereinigung spricht angesichts nachzubesetzender Praxen von einer drohenden Versorgungskatastrophe.

Hausarzt Michael Nentwich, der seine Praxis in der Sobernheimer Großstraße nach 33 Jahren verlässt, hat lange gesucht, wurde aber fündig: Zum 1. April übernimmt Elnara Rzayeva seine Praxis, die zuvor im Medizinischen Versorgungszentrum Hargesheim tätig war.







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