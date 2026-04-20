Kreuznacher Hilfe für Kinder
Präventive Trainings und Stützen bei Missbrauch
Kinder vor missbräuchlichen Attacken Erwachsener schützen - dafür gibt es auch rund um Bad Kreuznach diverse Angebote (Symbolbil
Kinder vor missbräuchlichen Attacken Erwachsener schützen - dafür gibt es auch rund um Bad Kreuznach diverse Angebote (Symbolbild).
Annette Riedl. picture alliance/dpa

Sobald sich der Verdacht auf Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen ergibt, stehen Fachkräfte in Jugendämtern, aber auch in den Kirchen bereit, um zur Seite zu stehen. Darüber hinaus gibt es Trainingseinheiten, die präventiv wirken.

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Im großen Saal des Landgerichtes Bad Kreuznach läuft ein Video, es zeigt die Vernehmung eines Opfers von Kindesmissbrauch. Die Aussage auf einer Polizeidienststelle wurde aufgezeichnet. Die Videovernehmung ist Teil der Beweisaufnahme in einem Verfahren wegen sexuellem Missbrauch gegen einen 37-Jährigen.

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