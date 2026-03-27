Tourismus in Bad Münster Prädikat „Heilklimatischer Kurort“ soll bleiben Josef Nürnberg 27.03.2026, 09:00 Uhr

i Noch grüßt vom Ortsschild die Info "Heilklimatischer Kurort" und geht es nach dem Ortsbeirat soll das auch entgegen dem Willen der ADD so bleiben. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Bad Münster am Stein-Ebernburg möchte den Titel „Heilklimatischer Kurort“ weiter tragen dürfen - was die Aufsichtsbehörde ADD allerdings negativ bewertet, weil die Vorgaben nicht erfüllt werden.

Am Prädikat „Heilklimatischer Kurort“ will der Ortsbeirat unbedingt festhalten. Die Aberkennung des Prädikats ist eine Forderung der ADD, die die Voraussetzung für das Prädikat im einst boomenden Kurort nicht mehr gegeben sieht. Dass der Stadtrat der Aberkennung einfach zustimmen wird, fürchtet Michael Dal Magro.







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