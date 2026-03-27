Bad Münster am Stein-Ebernburg möchte den Titel „Heilklimatischer Kurort“ weiter tragen dürfen - was die Aufsichtsbehörde ADD allerdings negativ bewertet, weil die Vorgaben nicht erfüllt werden.
Lesezeit 2 Minuten
Am Prädikat „Heilklimatischer Kurort“ will der Ortsbeirat unbedingt festhalten. Die Aberkennung des Prädikats ist eine Forderung der ADD, die die Voraussetzung für das Prädikat im einst boomenden Kurort nicht mehr gegeben sieht. Dass der Stadtrat der Aberkennung einfach zustimmen wird, fürchtet Michael Dal Magro.