Kreuznacher Narrefahrt
Powerfrau Cornelia Christmann-Faller gibt das Zepter ab
Zugmarschall Cornelia Christmann-Faller hat das Zepter abgegeben, weil sie den richtigen Zeitpunkt gefunden hat: Abtreten, wenn es schön ist.
Christmann-Faller

Cornelia Christmann-Faller war seit 2013 Zugmarschall der Kreuznacher Narrefahrt. Nun gibt sie diese Aufgabe, die mit viel Arbeit verbunden ist, an Nachfolger Benny Oster weiter. Porträt einer Powerfrau, für die schon immer das „Wir“ zählt.

Lesezeit 3 Minuten
Cornelia Christmann-Faller hat nun das Zepter als Zugmarschall der Kreiznacher Narrefahrt abgegeben, und wenn man sie fragt, ob´s denn nun endlich mal zum Traumurlaub auf die Malediven geht, schaut sie einen nur entgeistert an. Nee, das ist überhaupt nicht ihr Ding.

