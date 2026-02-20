Cornelia Christmann-Faller war seit 2013 Zugmarschall der Kreuznacher Narrefahrt. Nun gibt sie diese Aufgabe, die mit viel Arbeit verbunden ist, an Nachfolger Benny Oster weiter. Porträt einer Powerfrau, für die schon immer das „Wir“ zählt.
Cornelia Christmann-Faller hat nun das Zepter als Zugmarschall der Kreiznacher Narrefahrt abgegeben, und wenn man sie fragt, ob´s denn nun endlich mal zum Traumurlaub auf die Malediven geht, schaut sie einen nur entgeistert an. Nee, das ist überhaupt nicht ihr Ding.