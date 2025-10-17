Wegen Personalmangels Postfiliale in Bad Münster bleibt aktuell geschlossen 17.10.2025, 16:11 Uhr

i "Wegen Personalmangels" bleibt die Postfiliale im Rewe-Markt in Bad Münster am Stein aktuell zu. Dietmar Tillmann. Dieter Tillmann

Ein weiterer Schritt in Richtung Servicewüste? In Bad Münster am Stein ist aktuell auch die Postfiliale im Rewe-Markt geschlossen. Die Sparkassen-Filiale ist seit dem 1. Oktober weg.

Es läuft wirklich nicht rund unterm Rheingrafenstein: Nachdem zum 1. Oktober die Sparkasse-Filiale in der Berliner Straße im Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg für immer geschlossen worden ist, bleibt nun auch die Postfiliale im Rewe-Markt in der Weinbergstraße am Kreisel am Ortsausgang in Richtung Bad Kreuznach zu.







