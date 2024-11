Leerstand vorübergehend passé Pop-up-Weinhandlung in Salinenstraße Mekka für Weinfans 06.11.2024, 13:44 Uhr

i Über die Eröffnung der Pop-up-Weinhandlung freuten sich: Wirtschaftsdezernent Markus Schlosser (von links), die frisch gewählte Naheweinkönigin Zoé Keller de Almeida Soliz, Weinland-Nahe-Geschäftsführerin Victoria Krings, Vorsitzende Anja Moser, Simone Schlitz und Lina Hofmann von Weinland Nahe sowie Laura Ludwig, die neue Naheweinprinzessin. Marian Ristow

Los geht’s mit der Pop-up-Weinhandlung von Weinland Nahe mitten in der Bad Kreuznacher Innenstadt. 42 Winzerbetriebe von der Nahe bieten dort nun zwei Monate lang ihre Weine an. Dazu gibt es ein buntes kulturelles Programm.

Klasse Nahewein einkaufen, ein Gläschen probieren, dazu das eigene Wissen durch Stadtführungen und Fachbeiträge der Kultur- und Weinbotschafter bereichern lassen – das ist das Konzept der Pop-up-Weinhandlung der Gebietsweinwerbung Weinland Nahe, die am Dienstagnachmittag in den ehemaligen Geschäftsfräumen von „Living and More“ in der Salinenstraße 30 in Bad Kreuznach eröffnet wurde.

