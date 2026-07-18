Gemeinschaft blüht im Park auf
Pop-up-Weinbar belebt Schweppenhausens Dorfleben
Gerne erhoben die Besucher an der Weinbar im Lindenpark mit Ortsbürgermeisterin Anke Denker (4. von links) ihr Glas.
Gerne erhoben die Besucher an der Weinbar im Lindenpark mit Ortsbürgermeisterin Anke Denker (4. von links) ihr Glas.
Dieter Ackermann

Im Lindenpark entsteht mittwochs ein neuer Treffpunkt, der das Dorfleben auflockert. Bei entspannten Gesprächen und Getränken knüpfen Nachbarn Verbindungen — ein kleines Experiment mit großer Wirkung.

Lesezeit 1 Minute
Eine Punktlandung, wie sie besser nicht hätte sein können, war die Idee von Ortsbürgermeisterin Anke Denker, mit einer Pop-up-After-Work-Weinbar mittwochs im Lindenpark das Dorfleben zu bereichern.Ihre Idee fand beim Ersten Beigeordneten Björn Gerteis und den Mitgliedern des Gemeinderates, die die Abende stemmen, offene Ohren.
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