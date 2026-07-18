Im Lindenpark entsteht mittwochs ein neuer Treffpunkt, der das Dorfleben auflockert. Bei entspannten Gesprächen und Getränken knüpfen Nachbarn Verbindungen — ein kleines Experiment mit großer Wirkung.
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Eine Punktlandung, wie sie besser nicht hätte sein können, war die Idee von Ortsbürgermeisterin Anke Denker, mit einer Pop-up-After-Work-Weinbar mittwochs im Lindenpark das Dorfleben zu bereichern.Ihre Idee fand beim Ersten Beigeordneten Björn Gerteis und den Mitgliedern des Gemeinderates, die die Abende stemmen, offene Ohren.