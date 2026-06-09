Noch bis Ende Juni ist der Pop-up-Laden „Things we love“ in der Mannheimer Straße geöffnet. Kunden können zwischen Kunst, Klamotten und Blumen stöbern. Regelmäßig organisiert das Team Veranstaltungen.
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Ob Kleidung, Kunstwerke oder Kaffee: Der Pop-up-Laden „Things we love“ in der Mannheimer Straße vereint all das und mehr. Das Konzept: ein Zusammenschluss verschiedener Läden. Kunst und wöchentliche Workshops gibt es von Anni Grob, Floristik und Deko von Sarah Voigt, die den Laden „Madame Design & Fleur“ in Waldlaubersheim betreibt.