Die Sorgen der Polymer-Verantwortlichen waren vor der Sperrung der Westtangente groß. Doch bisher läuft der Schwerverkehr zum Werksgelände in Bad Sobernheim besser als befürchtet. Kritik gibt es aber am LBM.
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Die Bad Sobernheimer Westtangente ist seit 10. August gesperrt, und alle Lastwagen, die die Polymer-Werke anfahren, müssen vorerst bis Jahresende über Ausweichstrecken zum Produktionsstandort des Kunststoffkonzerns in der Straße Am Gefach fahren. Auch die Firma Ewald-Gelatine ist derzeit nur über die Ausweichrouten quer durch Bad Sobernheim oder über Meddersheim erreichbar.