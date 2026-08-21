Westtangente Bad Sobernheim Polymer-Befürchtungen haben sich nicht bestätigt Silke Jungbluth-Sepp 21.08.2026, 13:00 Uhr

i Der Schwerlastverkehr zum Polymer-Gelände in Bad Sobernheim muss sich quer durch die Stadt über die Meddersheimer Straße kämpfen, und erreicht dann die Zufahrt zu dem Kunststoffunternehmen. Silke Jungbluth-Sepp

Die Sorgen der Polymer-Verantwortlichen waren vor der Sperrung der Westtangente groß. Doch bisher läuft der Schwerverkehr zum Werksgelände in Bad Sobernheim besser als befürchtet. Kritik gibt es aber am LBM.

Die Bad Sobernheimer Westtangente ist seit 10. August gesperrt, und alle Lastwagen, die die Polymer-Werke anfahren, müssen vorerst bis Jahresende über Ausweichstrecken zum Produktionsstandort des Kunststoffkonzerns in der Straße Am Gefach fahren. Auch die Firma Ewald-Gelatine ist derzeit nur über die Ausweichrouten quer durch Bad Sobernheim oder über Meddersheim erreichbar.







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