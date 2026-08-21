Westtangente Bad Sobernheim
Polymer-Befürchtungen haben sich nicht bestätigt
Der Schwerlastverkehr zum Polymer-Gelände in Bad Sobernheim muss sich quer durch die Stadt über die Meddersheimer Straße kämpfen
Der Schwerlastverkehr zum Polymer-Gelände in Bad Sobernheim muss sich quer durch die Stadt über die Meddersheimer Straße kämpfen, und erreicht dann die Zufahrt zu dem Kunststoffunternehmen.
Silke Jungbluth-Sepp

Die Sorgen der Polymer-Verantwortlichen waren vor der Sperrung der Westtangente groß. Doch bisher läuft der Schwerverkehr zum Werksgelände in Bad Sobernheim besser als befürchtet. Kritik gibt es aber am LBM. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Bad Sobernheimer Westtangente ist seit 10. August gesperrt, und alle Lastwagen, die die Polymer-Werke anfahren, müssen vorerst bis Jahresende über Ausweichstrecken zum Produktionsstandort des Kunststoffkonzerns in der Straße Am Gefach fahren. Auch die Firma Ewald-Gelatine ist derzeit nur über die Ausweichrouten quer durch Bad Sobernheim oder über Meddersheim erreichbar.
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