Im Haus der Stadtgeschichte in Bad Kreuznach läuft noch bis zum 31. Oktober eine Ausstellung zum Thema „Spurlos verschwunden? – Auf der Suche nach polnischen Lebenszeichen aus dem Zweiten Weltkrieg“.
„Spurlos verschwunden? – Auf der Suche nach polnischen Lebenszeichen aus dem Zweiten Weltkrieg“ ist der Titel einer Ausstellung, die noch bis zum 31. Oktober im Haus der Stadtgeschichte gezeigt wird. Die vom Deutschen-Polen-Institut (Darmstadt) konzipierte Ausstellung befasst sich mit den Schicksalen von rund drei Millionen polnischer Menschen, die während des Zweiten Weltkrieges als Zwangsarbeiter verpflichtet wurden sowie als Kriegsgefangene ...