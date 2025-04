Markus Schlosser (Ordnungs- und Schuldezernent) hält Poller für den sichersten Schutz von Schülern. Trotzdem ist die Polleranlage an der Martin-Luther-King Schule seit einem Jahr nicht mehr in Betrieb.

Schon seit Anfang des vergangenen Jahres ist die Polleranlage an der Martin-Luther-King Schule in Bad Kreuznachs Süden defekt. Doch die Beschilderung des Durchfahrtsverbots allein hält eilige Autofahrer nicht davon ab, die Straße widerrechtlich zu benutzen. Am Samstag, 22. März, und Dienstag, 25. März, fanden daher Verkehrskontrollen durch Polizei statt. An beiden Tagen wurden laut Polizei in kurzer Zeit mehrere Autofahrer angehalten, die den Straßenabschnitt in der Richard-Wagner-Straße widerrechtlich nutzten. Aber warum ist der Poller hier nun seit Monaten im Boden versunken?

Exodus beim Stadtbauamt hat auch Anteil an der Misere

Philip Geib, Leiter der Abteilung für Tiefbau bei der Stadtverwaltung gibt an, dass keine Mitarbeiter, die für die Polleranlage zuständig sind, verfügbar seien. Überhaupt habe sich die Zahl der Mitarbeiter im Tief- und Grünflächenamt, das zum Stadtbauamt gehört, in den letzten Monaten „halbiert“, meist ohne Aussicht auf Nachfolgerschaft. Das mache die Polleranlagen der Stadt aktuell nicht zur Priorität, so Geib.

Der Anfälligkeit der Polleranlage für Defekte sei deshalb nicht beizukommen. Schon Anfang des Jahres 2024 fiel diese aus, erst nach mehreren Monaten konnte sie repariert werden, bestätigen Polizei und Stadtverwaltung. Das läge nicht zuletzt daran, dass sie von einer Firma, die in Ostdeutschland angesiedelt ist, verbaut wurde, deren Anfahrt teuer und terminliche Flexibilität begrenzt sei, erklärt Geib. Nach der Wiederinbetriebnahme der Anlage wurde sie kurze Zeit später erneut beschädigt.

Vermeintlich pfiffige Autofahrerin sorgt für großen Schaden

Viele werden sich erinnern: Eine 38-jährige Fahrerin folgte im November 2024 einem Bus durch das Durchfahrtsverbot, woraufhin ihr Wagen durch den sich hebenden Poller durchbohrt wurde. Seither ist der Poller abgesenkt, „bis eine Lösung gefunden ist“, sagt die Stadtverwaltung. Wie diese Lösung aussieht, bleibt unklar, Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) gibt auf Nachfrage an, dass die Stadt an einer kostengünstigeren Alternative anstelle der teuren Polleranlage arbeite. Wann diese jedoch umgesetzt werden könne, hänge von der Haushaltslage und politischen Priorisierung ab.

Eine Reparatur der bestehenden Anlage ist wohl nicht in Aussicht. „Hierfür gibt es keinen Plan“, bestätigt Geib. Und das, obwohl Ordnungs- und Schuldezernent Markus Schlosser angibt, dass eine Absperrung durch Poller die wirksamste Maßnahme sei, um die Sicherheit für Schüler zu gewährleisten. Das Ordnungsamt kann laut Stadtverwaltung ebenfalls nicht helfen, da es nur für den ruhenden Verkehr zuständig sei. Daher könne „die Stadt aktuell keine direkten Maßnahmen ergreifen“, und verlässt sich auf die Kontrollen der Polizei und darauf, dass Autofahrer das Durchfahrtsverbot in Zukunft achten.

i Wäre der Poller ein Tier würden Naturfilmer wohl von einer seltenen Aufnahme einer bedrohten Spezies sprechen. Der Poller, hier ausgefahren, an der Kurhausstraße, der eigentlich mal die Zufahrt in die Neustadt begrenzen sollte, geht seit Monaten nicht. Im September 2024 ging er mal kurzzeitig - zuvor funktionierte er nach seine Installation 2021 nur wenige Wochen. Marian Ristow

Die Sicherheit der Schulkinder liege der Stadt selbstverständlich am Herzen, sagen Philipp Geib und Markus Schlosser – dass jedoch eine Firma gefunden werde, um die Anlage zu warten, bleibe unwahrscheinlich. Welche günstigere Alternative laut Emanuel Letz geplant ist, ist offen.

Seitdem bei der Polizei regelmäßig Anwohnerbeschwerden wegen der Verstöße eingehen, kontrollieren sie regelmäßig in der Richard-Wagner-Straße. Die Polizeibehörde Bad Kreuznach gibt an, dass jedes Mal Verstöße im einstelligen Bereich festgestellt werden. Am vergangenen Dienstag sei so auch ein Fahrer unter Drogeneinfluss angehalten worden. Schulkinder wurden bislang glücklicherweise noch nicht gefährdet, geben sowohl Polizei als auch die Schule an.