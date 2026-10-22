Irre Fahrt bei Planig Polizeihelikopter suchte flüchtigen BMW-Fahrer 22.10.2026, 09:13 Uhr

i Polizei im Einsatz: Nach einer spektakulären Flucht mit einem BMW ermittelt die Polizei wegen Verdachts auf Drogenkonsum und fehlender Fahrerlaubnis. Jens Büttner/dpa

Ein demolierter BMW, ein Fahrer, der zu Fuß flüchtete – und ein Polizeihubschrauber, der die Suche aufnahm. Ermittler prüfen nun Drogenverdacht und fehlende Fahrerlaubnis.

Am Mittwoch haben Zeugen gegen 20 Uhr einen Verkehrsunfall auf der B 41 in Höhe des Bad Kreuznacher Stadtteils Planig in Fahrtrichtung A 61 gemeldet. Der Fahrer habe mit einem grauen Pkw der Marke BMW zunächst Fahrzeuge überholt und dann anschließend die Mittelleitplanke sowie durch Ausweichbewegungen die rechte Seitenleitplanke gestreift.







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