Drogenfahrt bei Kirn Polizei stellt alkoholisierten Mercedes-Fahrer Robert Neuber 14.12.2025, 10:56 Uhr

i Blaulicht-Symbolbild. Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Auf der B41 hielt die Streifenpolizei am Freitagabend einen Mercedes an, dessen 27-jähriger Fahrer keinen Führerschein, dafür Alkohol im Blut hatte. Dazu hatte er wohl auch noch Cannabis zu sich genommen.

Was der 27-jährige Mercedes-Fahrer nicht hatte: einen Führerschein und einen festen Wohnsitz in Deutschland. Was er aber hatte: Alkohol und wohl auch THC im Blut. Das stellte die Polizei fest, als sie den Wagen am Freitagabend gegen 22 Uhr auf der B41 zwischen Kirn und Kirn-Sulzbach anhielt.







