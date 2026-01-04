Polizei rettet Autofahrerin und dementen Vater

Eine 62-jährige Autofahrerin und ihr dementer Vater gerieten am Freitagabend auf einer schneeglatten Straße zwischen Bad Münster am Stein und Feilbingert in eine gefährliche Situation.

Die Polizei rettete am Freitagabend eine steckengebliebene Autofahrerin und ihren dementen Vater aus einer misslichen Lage. Die 62-jährige Autofahrerin hatte sich gegen 17.15 Uhr gemeldet, dass sie mit ihrem PKW auf einer ansteigenden Straße in Richtung des Golfplatzes, zwischen Bad Münster am Stein und Feilbingert, aufgrund von Schneeglätte weder vor- noch zurückfahren könne.

Zudem befand sich ihr stark dementer Vater im Fahrzeug, der zunehmend unruhig wurde und wiederholt versuchte, auszusteigen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Fahrerin samt Beifahrer vor Ort antreffen. Die Frau zeigte sich sichtbar verunsichert und durch die winterlichen Straßenverhältnisse überfordert.

Trotz Unterstützung und Anleitung durch einen Beamten war die Fahrerin nicht in der Lage, den Pkw sicher den Berg hinunterzuführen. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Medikamente ergaben sich nicht.

Um eine weitere Gefährdung auszuschließen, übernahm ein Beamter das Steuer des Pkw und brachte die Autofahrerin gemeinsam mit ihrem Vater sicher zu deren Wohnanschrift in Bad Münster am Stein zurück. Die Fahrt verlief ohne besondere Vorkommnisse.